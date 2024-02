Vasco Matos pede exigência e determinação

O treinador do Santa Clara pediu aos seus jogadores exigência e determinação para o encontro desta tarde com o Feirense, da 21.ª jornada da II Liga.



O técnico do atual líder da competição (o Santa Clara lidera a II Liga com 43 pontos) perspetivou “um jogo exigente”, facto pelo qual os seus jogadores vão ter “de estar no máximo das nossas capacidades”, realçou Vasco Matos na antevisão à partida que encerra a 21.ª jornada.



Para além disso, o treinador dos ‘encarnados’ de Ponta Delgada lembrou que “o Feirense é uma equipa muito bem organizada, uma equipa que gosta de ter bola, gosta de pressionar alto, com bons valores individuais”, características que vão obrigar os seus jogadores a serem, ao longo do encontro, “muito exigentes”.



“Temos que estar muito determinados para vencer o Feirense”, vincou Vasco Matos.



O treinador do Santa Clara voltou a apelar à presença dos adeptos no estádio, enaltecendo todos aqueles que na quarta-feira, e sob condições meteorológicas adversas, marcaram presença nas bancadas do Estádio de São Miguel.

O Santa Clara - Feirense vai ser dirigido pelo árbitro Miguel Nogueira, da Associação de Futebol de Lisboa.







“As condições não eram as melhores para jogar futebol”



O treinador do Santa Clara considerou que “as condições não eram as melhores para jogar futebol”, referindo-se ao jogo de quarta-feira com o FC Porto, partida que foi interrompida aos 27 minutos.