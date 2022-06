Várias ONG pedem à UE que mostre liderança no acolhimento de refugiados

“Em resposta às necessidades crescentes em todo o mundo, os Estados da UE devem reafirmar urgentemente o seu compromisso com os refugiados e impedir que os programas de acolhimento sejam reduzidos ainda mais”, indicou a Amnistia Internacional, a Cruz Vermelha Europeia, a Cáritas Europa, entre outras Organizações Não Governamentais.

Estas plataformas recordam que a UE nunca cumpriu o seu compromisso de acolher 30.000 refugiados em 2020, mesmo depois de ter transferido essa promessa para 2021, a que se soma o compromisso de acolher também 40.000 afegãos entre 2021 e 2022.

“Segundo dados do ACNUR, apenas 8.314 refugiados foram acolhidos na UE em 2020, menos de metade do ano anterior e representando apenas 0,6% das necessidades globais”, indicam num comunicado divulgado hoje, no qual especificam que em 2021 apenas 15.660 refugiados foram recebidos em 12 estados da União Europeia.

"A falta de relatórios claros sobre os compromissos de acolhimento e admissão humanitária dos Estados-membros e a opacidade dos dados disponíveis publicamente sobre admissões humanitárias dificultam o rastreamento da implementação real dos compromissos".

O alerta destas ONG, ao qual também se juntam o Comité Internacional de Resgate, a Comissão das Igrejas para os Migrantes na Europa, o Conselho Europeu de Refugiados e Exilados e a Comissão Católica Internacional de Migração, surge depois de os países da UE desbloquearem na semana passada o Pacto Europeu sobre Migração e Asilo.

Entre o que foi acordado numa negociação em que quase não houve avanços desde que a Comissão apresentou sua proposta em setembro de 2020, uma dezena de países prometeu traduzir essa solidariedade em uma realocação de refugiados enquanto aqueles que não participam do sistema devem fornecer recursos financeiros apoio aos Estados beneficiários.

As referidas ONG salientam que “o acolhimento deve continuar a ser uma ferramenta de proteção e responsabilidade partilhada e não deve ser instrumentalizado ou utilizado como ferramenta de gestão da migração para reduzir o acesso ao asilo na Europa”.

Acrescentam que as "deficiências e atrasos" na receção de refugiados deixaram muitas pessoas que fugiram da Síria, Afeganistão, República Democrática do Congo, Sudão ou Eritreia no "limbo" e aumentaram a pressão sobre os países que " há muito tempo acolhem a grande maioria dos refugiados do mundo", situação agravada pela covid-19 e pela guerra na Ucrânia.