Universidade dos Açores assina protocolo com empresa de partilha de bicicletas

O protocolo foi assinado em Ponta Delgada e teve a presença do reitor da universidade, João Luís Gaspar, e do diretor da empresa, Roberto Medeiros, que é também aluno da UAc.

Na ocasião, o reitor afirmou aos jornalistas que a assinatura do protocolo se enquadra no "projeto ambiental" desenvolvido pela academia, destacando medidas como a mudança no sistema de iluminação exterior nos diferentes campus da universidade (Horta, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada) e o ordenamento dos campus para reduzir a circulação automóvel.

"Esta iniciativa vem precisamente ao encontro desse objetivo que é melhorar o ambiente, contribuir para reduzir a nossa pegada ecológica e, fundamentalmente, transpor para a sociedade uma nova forma de estar no dia a dia", assinalou.

Questionado pela Lusa se a assinatura deste protocolo é uma forma da UAc estreitar relações com o setor empresarial, João Luís Gaspar negou a ideia que, afirma, se tem "perpetuado no tempo" de que a academia está "fechada em sim própria".

"Questionámos muitas vezes as políticas públicas, as iniciativas privadas, para que nos possam também fazer chegar quais os seus problemas, quais as questões que querem ver resolvidas para que possamos contribuir para uma solução", afirmou o reitor, dando o exemplo da "parceria estratégica" com a Atlantic Bikes.

Por sua vez, o diretor da empresa mostrou-se "honrado" pela parceria com a instituição açoriana e salientou que a intenção da Atlantic Bikes é apresentar "uma nova alternativa de transporte" a São Miguel.

"Nós queremos trazer a inovação, estamos a apostar no futuro. Estamos a tomar em questão algumas preocupações que existem hoje em dia: a nossa saúde, a maneira como nos transportamos e o ambiente", apontou.

Roberto Medeiros considerou que é "urgente" reorganizar os espaços públicos para que as cidades passem ser destinadas para as "pessoas" e não para os carros.

"É urgente apostar em coisas novas e reorganizar os nossos espaços públicos e mudar os nossos hábitos. Aproveitar os nossos espaços para que a cidade deixe de ser uma cidade para carros e passe a ser uma cidade para pessoas", sinalizou, referindo-se a Ponta Delgada.

A Atlantic Bikes já está disponível em algumas zonas de São Miguel e passará a contar com dois novos parques de estacionamento de bicicletas: um no polo de Ponta Delgada da UAc e outro na única residência universitária da ilha, que dista cerca de dois quilómetros do campus.

A empresa irá fornecer descontos aos estudantes daquela universidade no preço do pacote mensal de utilização das viaturas e oferecer uma assinatura anual aos três melhores alunos da universidade açoriana.

O sistema de mobilidade partilhada utilizado pela Atlantic Bikes é baseado num cadeado inteligente (incorporado nas bicicletas), que apenas tranca se a viatura estiver numa zona destinada ao estacionamento e destranca mediante pagamento por uma aplicação móvel.