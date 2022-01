Ukra regressa ao Rio Ave como reforço para a nova temporada

O atacante português de 33 anos assinou um contrato válido por uma temporada, com mais outra de opção com o emblema vila-condense, regressando ao clube da foz do Ave, no qual tinha alinhado entre 2012 e 2016.

“É uma casa que conheço bem e na qual passei momentos muito felizes. Estou aqui para ajudar que o clube regresse ao principal escalão do futebol português. Sabemos que vai ser um campeonato difícil e, mesmo sabendo que o Rio Ave é um clube de I Liga, temos de perceber que estamos agora noutra divisão e com outros desafios”, disse Ukra.

Além da anterior passagem pelo Rio Ave, o extremo, que fez a sua formação no Famalicão e no FC Porto, chegando à equipa principal dos 'dragões', também alinhou no Varzim, Olhanense, Sporting de Braga e Santa Clara, além de experiências no Al Fateh, da Arábia Saudita, e CSKA de Sófia, da Bulgária.

Ukra é o sexto reforço do Rio Ave para a temporada 2021/22, depois de contratados Ângelo Meneses (ex-FC Ararat, da Arménia), Joca (ex-Leixões), Vítor Gomes (ex-Omonia, do Chipre), Kelvin Medina (ex-Académico de Viseu) e Zé Manuel (ex-Gaz Metan, da Roménia).