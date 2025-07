“Queremos continuar com uma forte aposta social, ajudando as famílias mais desprotegidas, [ao] apoiar as crianças, os nossos jovens, os nossos idosos, as nossas instituições e os nossos empresários, contribuindo para a qualidade de vida das populações em todas as freguesias do concelho”. Esta foi uma das garantias deixadas por Pedro Melo, presidente da Câmara Municipal da Povoação, que comemorou na quinta-feira 186 anos de elevação a Sede de Concelho e Vila.

Na cerimónia solene, que decorreu no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, o autarca salientou que esta data “não é apenas uma marca no tempo, mas um testemunho vivo da identidade, da história e da força de uma comunidade que soube sempre enfrentar os desafios com dignidade, união e visão de futuro”.

Pedro Melo recordou que o “passado sombrio da vida desta autarquia não pode ser esquecido, assim como as muitas dificuldades encontradas”.

O autarca disse orgulhar-se do trabalho realizado, “nomeadamente na recuperação da dívida financeira, poupando para pagar”, sublinhando que “todo esse esforço culminou no acordo conseguido com a Caixa Geral de Depósitos, livrando-nos em definitivo do garrote financeiro e patrimonial a que estávamos sujeitos, resultando na tão almejada situação atual, de pleno desafogo financeiro”.

E prosseguiu: “Não se pode ficar indiferente quando afirmamos que hoje o concelho da Povoação vive uma realidade diferente. Hoje podemos investir, fazer obra e pagar atempadamente, mas acreditando num futuro melhor, não nos inibimos de afirmar que independentemente da importância que a realização de obra física possa ter, aspessoas estarão sempre em primeiro lugar”.

O presidente da autarquia salientou ainda que o executivo camarário não descura “as problemáticas que nos assolam”, referindo a Habitação como “uma das áreas de intervenção prioritária” no concelho, “não só através doregulamento de apoio já implementado, mas contemplando novas construções acessíveis aos jovens casais mais carenciados, mas também aos que têm condições e pretendem adquirir habitação própria”.

Na ocasião, além de João Bosco Moral Amaral, antigo Presidente da Região Autónoma dos Açores,Norberto Paiva, emigrante natural das Furnas, foi também homenageado com o título de Cidadão Honorário.

Segundo nota do município, foram também atribuídos Méritos Cívicos à Liga dos Combatentes e a Fátima Vieira; o Mérito Empresarial à empresa Medeiros e Câmara, de Marlene e Nuno, responsáveis pela restauração do Garoto e Requim; e o Mérito Desportivo a Matilde Pacheco, atleta campeã nacional em Kumite iniciados femininos (-44kg).

Pedro Melo referiu ainda a homenagem da Junta de Freguesia ao Padre Octávio Medeiros, com a atribuição toponímica do seu nome na Lomba do Botão, localidade de onde é natural.