Turquia apoia o plano de paz de Zelensky

“A Rússia assegura que está pronta para negociações agora. Zelensky propôs um plano de paz de dez pontos. Nós, a Turquia, apoiamos esse plano e prosseguiremos o nosso trabalho”, indicou Çavusoglu no decurso com a sua homóloga sul-africana, Naledi Pandor.

O ministro dos Negócios Estrangeiros turco assegurou que Ancara aposta no diálogo para terminar com um conflito que se prolonga há perto de 11 meses. “Cremos que esta guerra terminará na mesa das conversações. Quanto mais depressa, melhor”, disse.

A Turquia tem-se revelado como um dos principais mediadores na guerra instalada no leste da Europa, e em conjunto com as Nações Unidas facilitou um acordo entre a Rússia e a Ucrânia para a exportação de cereais ucranianos e fertilizantes russos a partir dos portos do Mar Negro.

Nesse sentido, Çavusoglu insistiu que “deverão ser enviados mais cereais e fertilizantes para os países em desenvolvimento, para o continente africano”, segundo registou a agência noticiosa oficial turca Anatolia.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro do ano passado, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).