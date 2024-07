Tufão Gaemi causa 10 mortes, 904 feridos e milhões em prejuízos em Taiwan

De acordo com o Comando Central de Operações de Emergência (CEOC), o Gaemi causou mais de 15.000 incidentes de gravidade variável em toda a ilha, a maioria dos quais relacionados com a queda de árvores, e provocou cortes de eletricidade em cerca de 900.000 habitações e interrupções no abastecimento de água em mais de 160.000.

A tempestade provocou também cerca de 3.300 casos de inundações no centro e sul da ilha, embora todos tenham sido resolvidos, de acordo com o Ministério dos Assuntos Económicos.

A passagem do tufão afetou particularmente a agricultura e a pesca de Taiwan, com perdas no valor de cerca de 2,2 mil milhões de dólares taiwaneses (61,1 milhões de euros), indicou o Ministério da Agricultura.

As zonas mais afetadas foram as de Yunlin (centro) e Pingtung, Chiayi e Tainan (sul), que representam cerca de 70% das perdas económicas, e o setor mais afetado foi a agricultura, com mais de 18.000 hectares de culturas danificadas.

Relativamente aos oito navios de carga encalhados ao longo da costa sul de Taiwan, as autoridades já conseguiram resgatar 65 tripulantes, com 29 a aguardar transferência para terra, de acordo com a Guarda Costeira de Taiwan.

Entre os nove membros da tripulação do navio tanzaniano Fu Shun, que sofreu um acidente ao largo da cidade de Kaohsiung (sul) durante a tempestade, quatro foram resgatados, enquanto o capitão morreu e outros quatro continuam desaparecidos.

O Gaemi surgiu como uma depressão tropical nas águas a leste das Filipinas em 20 de julho e deslocou-se rapidamente para noroeste, tornando-se um supertufão em 24 de julho, com rajadas de vento de mais de 230 quilómetros por hora, de acordo com a Agência Meteorológica Central (CWA) de Taiwan.

A tempestade atingiu o leste de Taiwan à meia-noite da passada quarta-feira e continuou a avançar em direção à costa do sudeste da China.