Trump saiu em defesa do seu advogado Giuliani, envolvido no caso ucraniano

O Presidente dos EUA saiu este sábado em defesa do seu advogado Rudolph Giuliani, que está profundamente envolvido no caso ucraniano que levou ao inquérito de destituição de Donald Trump, no Congresso.

Rudolph Giuliani está a ser investigado pelo procurador federal de Nova Iorque, segundo a edição de hoje do jornal The New York Times, que cita duas fontes que relatam as suspeitas de que o advogado de Trump tenha violado leis destinadas a impedir países estrangeiros de influenciar a política nacional.

“Eles estão agora a atacar o lendário ‘caçador de crime’ e o melhor presidente de Câmara da história de Nova Iorque, Rudy Giuliani”, escreveu hoje Donald Trump, na sua conta pessoal da rede social Twitter, sem dizer a quem se referia com o “eles”.

“Por vezes, ele pode parecer um pouco áspero, mas também é boa pessoa e um advogado maravilhoso. Há uma caça às bruxas enviesada nos Estados Unidos (…) Vergonhoso", queixou-se o Presidente Republicano.

Rudolph Giuliani, 75 anos, advogado pessoal do Presidente dos EUA, tem estado envolvido desde o primeiro momento no caso ucraniano, que levou a maioria Democrata na Câmara dos Representantes a iniciar um inquérito para a destituição de Donald Trump

Trump é acusado de ter abusado das suas funções por ter tentado pressionar o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, a investigar as atividades junto de uma empresa ucraniana por parte do filho de Joe Biden, ex-vice-Presidente e atual adversário político do Presidente norte-americano.

A situação de Giuliani ficou ainda mais comprometida quando foi conhecida, na quarta-feira, a detenção de dois empresários muito próximos do advogado de Trump, acusados de violarem a lei de financiamento de campanhas.

De acordo com a acusação, Lev Parnas e Igor Fruman prometeram angariar fundos para um funcionário eleito pelo Congresso, pedindo-lhe para convencer o Governo dos EUA a retirar do seu posto a então embaixadora dos EUA na Ucrânia Marie Yovanovitch, que estava a questionar a forma de pedir ao Governo ucraniano ajuda nas investigações ao filho de Joe Biden.

No telefonema de 25 de julho com o Presidente ucraniano, que provocou o inquérito para destituição, Trump criticou a embaixadora, que esta semana disse ter sido afastada por falta de confiança política.

Donald Trump disse sexta-feira que não conhecia os empresários detidos, aconselhando os jornalistas a fazerem perguntas sobre eles junto do seu advogado Rudolph Giuliani.