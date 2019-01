Trump diz que estão a decorrer negociações para reunião com líder norte-coreano

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse este domingo que estão a decorrer negociações para determinar o local da próxima reunião com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un.

A declaração de Donald Trump foi feita aos jornalistas na Casa Branca antes de viajar para Camp David para participar num encontro com os líderes republicanos em que estará em debate as prioridades legislativas deste ano.

O Presidente dos Estados Unidos e o líder norte-coreano encontraram-se numa cimeira história em junho, em Singapura.

Donald Trump disse também que mantém um “bom diálogo” com a Coreia do Norte e afirmou que, se não tivesse chegado à Casa Branca, haveria uma guerra com esse país.

"Quando cheguei aqui, este país estava na direção de uma guerra com a Coreia do Norte e agora temos um diálogo muito bom", precisou.

Na quarta-feira, Donald Trump disse que tinha recebido “uma carta formidável” de Kim Jong-un e elogiou o "muito bom relacionamento" com o líder norte-coreano.