Tribunal julga noite de terror em Ponta Delgada

O tribunal de Ponta Delgada vai iniciar amanhã o julgamento de dois elementos da claque do Benfica, No Name Boys, acusados da prática, em coautoria, de um crime de ofensa à integridade física qualificada e um crime de resistência e coação sobre funcionário.



Os factos que motivaram a acusação aconteceram no exterior de uma discoteca em Ponta Delgada, na madrugada de 12 de janeiro, após um jogo entre o Santa Clara e o Benfica do campeonato da última temporada. Segundo a acusação pública um grupo de cerca de 40 adeptos encarnados procurou sair do estabelecimento de diversão noturna sem pagar as bebidas consumidas.





