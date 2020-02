Tremor abre open call para projecto dirigido à comunidade açoriana

De nome 'Atlas São Miguel', a proposta, orientada por Ana Borralho e João Galante, irá construir uma peça-performance que contará com a participação de 100 residentes da ilha de São Miguel, indica nota de imprensa.



Os interessados em participar neste processo criativo, que resultará na apresentação de uma obra original, a ter lugar no dias 1 e 2 de abril, no Teatro Micaelense, deverão inscrever-se através do website www.tremor-pdl.com e do email atlassaomiguel@gmail.com, até ao dia 1 de março.



Os ensaios decorrerão de 26 a 31 de março, em Ponta Delgada.



Refira-se que Ana Borralho e João Galante conheceram-se enquanto estudavam artes plásticas. Na década de 90 trabalharam juntos como atores/cocriadores com o grupo de teatro 'Olho'. Desde 2002 que trabalham em parceria nos campos da performance, dança, instalação, fotografia, som e vídeo. Criaram, com Mónica Samões, a associação cultural Casabranca e são diretores artísticos do Festival Verão Azul no Algarve.