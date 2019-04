A Transaçores Aventura Todo o Terreno vai reviver a "Rota Dakar 2006", com uma expedição que realizará entre 25 de abril e 4 de maio, uma iniciativa que conta com o apoio da Câmara Municipal de Lagoa.

Nesta aventura terá um caráter solidário, o grupo irá levar material didático e géneros alimentares para distribuir em zonas desfavorecidas e carenciadas. Nelson Santos, vereador da Câmara Municipal de Lagoa e responsável pela área do desporto, realçou em nota de imprensa que, “é com muito orgulho que a edilidade se associa a esta expedição que, revivendo um evento inédito será, também, motivador para aqueles que possam ter essa aspiração. Acresce a promoção do destino Açores e, particularmente, da Lagoa além-fronteiras, numa iniciativa que tem também um caráter social que se deve reforçar sempre num contributo para um mundo melhor.” Deixou ainda o desafio para, após a expedição, um “retorno ao ponto de partida simbólico – a Casa da Água Trail Point - para uma partilha de experiências”.







“Este é um grupo que quer levar os Açores mais além, com um espírito de solidariedade, companheirismo e entreajuda”, revelou um dos elementos da organização, Rui Teixeira.





Serão 13 viaturas e 29 pessoas a rumar por terras de Marrocos, numa recriação do mítico Lisboa Dakar 2006. O micaelense Carlos Martins, e o seu parceiro de aventura Nuno Rosado foram até hoje os primeiros açorianos a participar nesta prova.



Serão cumpridas cinco etapas da prova de 2006, desde a capital portuguesa até ao sul de Marrocos, passando por terras como Nador, Er Rachidia e Ouarzazade, percorrendo um total de 4mil km em 10 dias.