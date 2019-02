Torre Sineira recebeu mais de 11 mil visitantes em 2018

A Torre Sineira da Câmara Municipal de Ponta Delgada recebeu, no ano passado, 11.467 visitantes.

Desde locais, emigrantes e turistas, dezenas de pessoas diariamente visitam o monumento para registar momentos fotográficos diferente, adianta nota de imprensa da autarquia.



Com 29,60 metros de altura e 106 degraus, a Torre Sineira foi construída no ano de 1724, século XVIII. No seu topo é possível desfrutar de uma vista de 360° que contempla toda a beleza da cidade de Ponta Delgada.

Recorde-se que, depois de vários anos fechada, o município reabriu a torre a 18 de abril de 2013, Dia Mundial dos Monumentos e Sítios, após ter melhorado as suas condições de acesso. No primeiro semestre de 2017 foi alvo de uma nova intervenção, tendo reaberto em julho.

A Torre Sineira da Câmara Municipal de Ponta Delgada está aberta de segunda a sexta-feira entre 09h30 e as 17h30.