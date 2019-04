Thiago Santana renova por três anos com o Santa Clara

Thiago Santana, que sábado regressou à competição após uma paragem de 28 semanas devido a uma lesão no joelho direito, vai ficar ligado aos encarnados de Ponta Delgada até junho de 2022, assegurando o Santa Clara um dos principais ativos do plantel de João Henriques.



O jogador de 26 anos chegou ao Santa Clara na época 2017/2018, por empréstimo dos brasileiros do São Carlos e depois de ter atuado no Vitória de Setúbal, e foi o melhor marcador da equipa na II Liga com 16 golos apontados, sendo um dos jogadores-chave na subida à I Liga.



Esta temporada, e depois de ter apontado dois golos no campeonato, Thiago Santana lesionou-se com gravidade no joelho direito na partida com o Boavista a 1 de setembro de 2018, tendo sido operado ao joelho direito.



Em final de contrato com o Santa Clara, e depois de uma grave lesão que o impediu de dar o seu contributo à campanha na equipa na I Liga, a SAD e o jogador prolongaram o vínculo para os próximos três anos, numa altura em que a equipa tem praticamente assegurada a manutenção na I Liga, depois de sábado ter ganho ao Vitória Sport Clube por 1-0, em jogo da 27.ª jornada.

A sete jornadas do fim do campeonato, o Santa Clara ocupa o oitavo lugar com 35 pontos.