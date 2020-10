Thiago Santana destrona Zé Manuel

O avançado brasileiro apontou, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, o seu 12.º golo pelos encarnados de Ponta Delgada, igualando o registo que estava na posse de Zé Manuel. Ambos seguem agora com 12 golos marcados, mais dois que Guilherme e Ceará e três a mais que Osama Rashid e George.

A maior vítima de Thiago Santana é o Sporting de Braga, clube que já sofreu quatro golos do brasileiro. Seguem-se Paços de Ferreira e Marítimo (ambos com dois), enquanto Boavista, Gil Vicente, Setúbal e Guimarães foram os outros emblemas com os quais Santana já faturou.



Na partida da quarta jornada da I Liga, Thiago Santana apontou o seu quarto golo na presente temporada.