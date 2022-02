IV Prova Cega de Vinhos Brancos dos Açores

Terrantez do Pico 2019 da Azores Wine Company com medalha de ouro

O Terrantez do Pico 2019 da Azores Wine Company, obteve a medalha de ouro, na IV Prova Cega de Vinhos Brancos dos Açores, que decorreu no Fórum Terceira, ilha Terceira, numa organização da Associação Cegos por Provas com o apoio do Governo Regional e em parceria com a Comissão Vitivinícola Regional dos Açores.