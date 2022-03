Teatro Faialense acolhe Concerto pela Paz

De acordo com nota da autarquia, "no dia do concerto será, ainda, entregue aos presentes um envelope para oferecerem, se assim o desejarem, mais algum donativo".



A receita da bilheteira, assim como o valor angariado através dos respetivos donativos, será convertido totalmente em medicamentos e géneros alimentares, indica a mesma nota.



O concerto contará com as participações do Coral Juvenil Mater Dei, Conservatório Regional da Horta, Alexandre Gualdino & Misuzy, Nuno Carneiro, Filipe Fonseca, Carolina Dias, Miriam Delgado, Sandra Medeiros e Tânia Gonçalves