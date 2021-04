Tapete com dez mil flores simboliza a ‘Esperança’ no regresso à normalidade

De acordo com nota da autarquia, o tapete de flores, como habitualmente acontece, será instalado em frente ao edifício dos Paços do Concelho, no largo Hintze Ribeiro, e ficará exposto ao longo de duas semanas.





“A imagem central do tapete será a palavra ‘Esperança’ que remete para o desejo comum de voltarmos à normalidade que conhecíamos antes da pandemia por Covid-19”, lê-se na nota.





Tendo em conta o momento atual, a Câmara da Ribeira Grande manterá especial atenção ao cumprimento das medidas em vigor, assegurando o distanciamento social e o controlo de eventuais aglomerados de pessoas que queriam conhecer e apreciar o trabalho que ficará exposto até 9 de maio próximo.





Devido à pandemia, a Festa da Flor deste ano assume um caráter simbólico. “Optamos por realizar o evento com o intuito de passar uma mensagem de esperança às pessoas. É por isso que a temática escolhida é a esperança e é por isso que a festa não se desenrolará nos moldes habituais, cumprindo as recomendações em vigor”, explicou Alexandre Gaudêncio, citado na mesma nota.





O presidente da Câmara da Ribeira Grande sustentou que “a realização do evento nos moldes possíveis permite também ajudar a economia local, em particular os empresários ligados à floricultura, setor onde se têm verificado quebras acentuadas de receita devido à pandemia”.





Os eventos que constam do programa da Festa da Flor serão transmitidos via streaming na página de Facebook da Câmara da Ribeira Grande.





As exposições que ficarão patentes nos museus municipais poderão ser visitadas presencialmente e on-line no cumprimento das recomendações em vigor.