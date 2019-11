Subir de divisão e recuperar a sua formação são os objetivos do novo presidente fabril

Paulo Juromito, novo presidente do Operário, que está no cargo de forma interina enquanto aguarda pela realização de eleições, revelou em entrevista concedida ao programa ‘Hora de Jogo’, da Rádio Açores TSF, os objetivos que traçou para o seu mandato.

No passado dia 5 assumiu a presidência do Clube Operário Desportivo. Foi um momento que transformou a sua vida?

Sim. Estava preparado porque estas primeiras semanas vão ser mais trabalhosas. Não podemos nos esquecer que o presidente Gilberto Branquinho esteve 19 anos na presidência e mais quatro como dirigente e, desde já, quero de forma pública agradecer o trabalho que fez, um trabalho extremamente grandioso e que deve ser enaltecido de várias formas e com certeza o clube irá também mostrar a gratidão que tem para com o senhor Gilberto Branquinho.







Pode ler na íntegra a entrevista na edição desta quarta-feira, 13 novembro 2019, no jornal Açoriano Oriental