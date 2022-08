Sporting tenta regressar às vitórias, Benfica com teste difícil no Bessa

Após a pesada derrota no Dragão (3-0), o Sporting joga em casa com o recém-promovido Desportivo de Chaves, num encontro em que a equipa de Rúben Amorim está obrigada a vencer para não aumentar mais a diferença de cinco pontos para o líder FC Porto.

Pedro Porro, devido a castigo, é baixa certa nos ‘leões’, assim como Paulinho e Jovane Cabral, mas devido a problemas físicos.

Após quatro anos de ausência, o Chaves regressa a Alvalade numa altura em que está empatado na classificação com a equipa lisboeta, com quatro pontos, depois de um triunfo, um empate e um desaire nas primeiras três jornadas.

O encontro está agendado para as 20:30 e vai ser arbitrado por André Narciso, da associação de Setúbal.

Antes, às 18:00, depois de ter tido ‘folga’ na última jornada – a receção ao Paços de Ferreira foi adiada para terça-feira –, o Benfica visita o Estádio do Bessa, um terreno tradicionalmente complicado para a formação da Luz, naquele que promete ser o teste mais difícil para Roger Schmidt neste arranque de época e em que não poderá contar com o central argentino Otamendi, castigado.

O Benfica segue 100% vitorioso em todas as provas sob o comando do técnico germânico, que já assegurou a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, embora no campeonato, na única deslocação até agora, apresentou algumas dificuldades perante o Casa Pia (1-0).

O Boavista, comandado por Petit, antigo jogador dos ‘encarnados’, saiu derrotado na última jornada, precisamente com o Casa Pia (2-0), mas arrancou o campeonato com triunfos sobre Portimonense (1-0), no Algarve, e Santa Clara (2-1), no Porto.

Nas duas últimas épocas, o Benfica ‘tropeçou’ no Bessa, em 2021/22 com um empate (2-2) e com um pesado desaire (3-0) em 2020/21.

No primeiro jogo do dia, na Madeira, o Marítimo, último classificado sem pontos e com um registo de 12 golos sofridos em três jogos, vai tentar fugir à crise perante o Portimonense, que teve bom arranque de campeonato, com duas vitórias e uma derrota.

A ronda arrancou na sexta-feira, com a vitória por 3-0 do Estoril Praia em Paços de Ferreira, num encontro em que a formação comandada por César Peixoto terminou reduzida a nove jogadores.