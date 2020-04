Sporting regressa aos treinos com distanciamento entre futebolistas

Na sessão, cada futebolista teve meio-campo para si, nos diferentes relvados de Alcochete, e, quando coincidiam no mesmo relvado, cumpriram distanciamento “de pelo menos dez metros”, informou o clube em relação aos cuidados a ter devido à pandemia de covid-19.

O Sporting especificou que “todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde foram, obrigatoriamente, cumpridas e até aumentadas”. “Nesse sentido, nenhum jogador esteve a menos de 10 metros de outro”, indicou.

A acompanhar o regresso ao trabalho, os jogadores contaram com aconselhamento do preparador físico, Gonçalo Álvaro, e do responsável da Unidade de Performance, Francisco Tavares, bem como do médico Nuno Loureiro.

“Todos os jogadores aproveitaram a possibilidade concedida e respeitaram as indicações dadas: chegaram equipados de casa, seguiram para os diversos campos, correram com e sem bola e regressaram diretamente às viaturas para voltarem a casa”, informou o Sporting.

O clube publicou ainda no sítio oficial na Internet imagens de alguns jogadores no treino, casos de Mathieu, Sporar, Tiago Ilori, Luís Neto, Gonzalo Plata, Doumbia, Vietto ou Battaglia.

Neste regresso estiveram também Nuno Mendes, Joelson Frnandes, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Matheus Nunes e Tiago Tomás.

Os ‘leões’ voltaram aos treinos, ainda que de forma muito condicionada, mais de um mês após o último jogo na Liga, em 08 de março, disputado antes da suspensão da competição, à entrada para a 25.ª jornada.

Foi também a 8 de março o único jogo, no triunfo em casa frente ao Desportivo das Aves (2-0), sob o comando de Rúben Amorim, que deixou o Sporting de Braga e assinou pelo Sporting dias antes.

O Sporting ocupa o quarto lugar na I Liga, a quatro pontos do terceiro classificado, o Sporting de Braga, a 17 do segundo, o Benfica, e a 18 do líder, o FC Porto.