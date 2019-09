Sporting Ideal, Fontinhas e Lusitânia repescados na Taça de Portugal

A sorte grande saiu ao Sporting Ideal, Fontinhas e Lusitânia: as três formações açorianas, eliminadas na ronda inaugural da Taça de Portugal, foram repescadas para a segunda eliminatória da “prova-rainha” do futebol português, juntando-se assim a Praiense e Desportivo de Rabo de Peixe, e aguardando pelo desfecho do Velense - Alcochetense deste domingo.

No sorteio ontem realizado na Cidade do Futebol, em Oeiras, ditou a sorte que o Desportivo de Rabo de Peixe voltasse a jogar em casa. A equipa do Campeonato de Futebol dos Açores e um dos “tomba-gigantes” da ronda inaugural, vai receber o Académico de Viseu, da II Liga, em mais um desafio em que a equipa de Nelo pode voltar a fazer surpresas.

Já o Sporting Ideal joga novamente fora contra a Sanjoanense, duas formações que militam no Campeonato de Portugal. Quanto às equipas da Praia da Vitória, jogam ambas na condição de visitantes: o Praiense, do Campeonato de Portugal, vai até ao reduto do Atlético de Arcos, do Distrital de Viseu; enquanto o Fontinhas visita o Vizela, dois emblemas do Campeonato de Portugal. O mesmo sucede com o vizinho Lusitânia, do Campeonato de Futebol dos Açores, que viaja até Condeixa (Campeonato de Portugal).

Quanto ao Velense, caso ultrapasse o Alcochetense este domingo, dia 15 de setembro, irá receber o Leixões, da II Liga.



Os jogos estão marcados para dia 29 de setembro.