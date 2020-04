'Sorrisos de Pedra de Helena Amaral' celebra cinco anos

"Os Sorrisos continuam a sorrir entre si" diz a artista Helena Amaral, acrescentando que "trabalho que esta pandemia não parou porque eles acontecem no silêncio a solidão da natureza vulcânica geradora do projeto. A arte carece partilha, encontros, diálogos, esses sim, estão cancelados e os Sorrisos sentem as ausências visitantes", referiu em nota.



Além da artista Helena Amaral continuar a construir as esculturas, o projeto ganha novas energias com uma vertente diferente a ser adicionada. A artista inglesa Judy Rodrigues tem vindo a desenhar alguns dos 'Sorrisos de Pedra 'que encontrou nas suas visitas à ilha do Pico, enquanto o escritor José Efe, que já escreveu um poema dedicado às esculturas de bombas de lava, decidiu liderar a coordenação editorial e incentivar escritores de todo o país a interpretar os desenhos através de prosa ou poesia.



Sendo assim, 31 escritores do norte ao sul do país e de várias ilhas dos Açores, incluindo vencedores do Prémio Escrita MiratecArts, juntam-se para desenvolver esta nova vertente do projeto.



"Com esta grande notícia, comemoramos cinco anos do maior projeto a solo da MiratecArts" avança Terry Costa, diretor artístico da associação cultural com sede na ilha montanha, citado a mesma nota.

"O projeto começou com uma artista e já incentivou milhares de turistas a visitar cantinhos inesperados da ilha, agora incentiva muitos mais artistas para garantir um próspero futuro", afirmou Terry Costa.



"Sorrisos de Pedra de Helena Amaral' tem um roteiro a dar a volta à ilha do Pico onde se encontram 175 esculturas de arte pública; a exposição itinerante, que além de uma dúzia de esculturas inclui uma série de fotografias de Pedro Silva, já foi apresentada nas ilhas do Faial, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional João José da Graça e no Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos; na ilha de São Jorge, no Atelier de Kaasfabriek; na ilha Terceira, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís Silva Ribeiro e, ainda, no Museu da Ilha Graciosa.

Além das várias exposições nos festivais na ilha do Pico, uma dança contemporânea também já foi criada, poesia e agora iniciaram a construção do livro "sorrisos de pedra".



Neste Dia do Sorriso podem visitar a página do facebook @sorrisosdepedra para uma coleção de fotografias de Pedro Silva das esculturas que circundam a ilha montanha.