Sobe para 21 o número de mortos no tiroteio numa escola do Texas, incluindo 18 crianças

O senador estatal Roland Gutierrez explicou que foi informado pela polícia sobre o mais recente balanço, que eleva o total para 21 mortes.



Gutierrez não especificou, no entanto, se o atirador de 18 anos, que foi abatido pelas autoridades, está incluído neste último relatório.



Três pessoas que ficaram feridas no ataque estão hospitalizadas em estado grave, acrescentou o senador à agência Associated Press (AP).



A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, disse hoje "basta" e pediu "coragem para agir" sobre a regulamentação de armas.



"Basta, já é demais. Os nossos corações continuam partidos", salientou Kamala Harris, numa referência aos tiroteios em escolas que se repetem ano após ano nos Estados Unidos.



"Devemos encontrar coragem para agir e entender o nexo do que constitui uma política pública razoável e sensata", acrescentou a vice-presidente norte-americana, num discurso dirigido ao Congresso, que tem sido incapaz de aprovar uma lei sobre as armas no país, apesar das repetidas tragédias.



Visivelmente afetada, Kamala Harris destacou que sempre que acontece uma tragédia como esta é de ficar com o coração partido, mas, lembrou, essa dor não se compara com o "que as famílias das vítimas passam".



"E, mesmo assim, isto continua a acontecer", lamentou a vice-presidente dos Estados Unidos.



A informação sobre o tiroteio foi inicialmente confirmada pelo governador do Texas, Greg Abbott, numa conferência de imprensa na qual especificou que o atirador tinha 18 anos.



"Ele [o atirador] disparou e matou, de forma horrível, incompreensível, 14 alunos e matou um professor", disse, na altura, o governador.



O suspeito residente em Uvalde entrou no estabelecimento de ensino com um revólver e possivelmente uma espingarda e abriu fogo, de acordo com Greg Abbott.



O governador do Texas adiantou que o jovem de 18 anos terá sido morto pelas forças policiais que responderam, mas o caso ainda está a ser investigado.