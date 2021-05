Tedros Adhanom Ghebreyesus falava na habitual videoconferência de imprensa sobre a pandemia da Covid-19, transmitida da sede da organização, em Genebra, na Suíça.

Segundo o dirigente da OMS, há países que "tiveram bons resultados" a conter os contágios e que "estão com um aumento dramático de casos de infeções e mortes".

"A situação em diversos países é ainda muito preocupante", afirmou, reiterando que a pandemia "não vai acabar em nenhum lugar até que termine em todos os lugares".

O médico etíope assinalou o "grande aumento" da disparidade entre os países com "maiores taxas de vacinação", para os quais parece que a pandemia acabou, e os países com "grandes ondas de infeção", nos quais a população deve respeitar as medidas de saúde pública, como usar máscaras, evitar aglomerações e manter o distanciamento físico.