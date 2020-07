De acordo com uma nota do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), o evento foi registado às 09H37 e foi sentido com intensidade máxima III/IV na escala de Mercalli Modificada na freguesia de Santa Cruz, no concelho da Praia da Vitória.



O CIVISA informa que continua a acompanhar o evoluir da situação.