Sinfonietta de Ponta Delgada em concerto no Teatro Micaelense

O Teatro Micaelense recebe no próximo sábado, dia 7 de setembro, pelas 21h30, um concerto da Sinfonietta de Ponta Delgada, sob a direção do maestro Jean-Sebastien Béreau.

No concerto em que se comemora o 10º aniversário da Quadrivium – Associação Artística, a Sinfonietta de Ponta Delgada reencontra-se com Jean-Sebastien Béreau, maestro convidado principal da orquestra.







O concerto conta também com o solista Varoujan Bartikian, primeiro violoncelo solista da Orquestra Gulbenkian, que nos traz as famosas “Variações sobre um tema Rococó”, de Tchaikovsky. Na segunda parte, é apresentada a imponente “Sinfonia do novo Mundo”, de Dvorák.