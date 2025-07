Sindicato dos Técnicos de Migração aponta abertura de Governo para resolver problemas

A primeira reunião entre o STM e a tutela desde que o executivo de Luís Montenegro tomou posse decorreu na manhã desta segunda-feira tendo sido o Governo representado pelo secretário de Estado Adjunto do ministro da Presidência, Rui Armindo Freitas.

À Lusa, a dirigente do STM Manuela Niza fez um balanço positivo do encontro, sublinhando que houve abertura por parte do Governo para olhar para três reivindicações essenciais para este sindicato: segurança dos funcionários, especificidade do trabalho, com a criação de uma carreira própria e alteração de procedimentos.

“[O Governo] manifestou conhecimento dos problemas e vontade de os resolver”, disse a dirigente do STM, apontando, no entanto, que é necessária a existência de um prazo para implementação de medidas. “Até ao final do ano temos de ter respostas muito concretas, vamos dar o tempo suficiente para fazerem aquilo com que se comprometeram”, acrescentou.

Um dos problemas apontados, neste momento, pelo Sindicato dos Trabalhadores da Migração é a incapacidade de reter trabalhadores. “O nosso problema grave é conseguir que as pessoas se mantenham no serviço”, explicou Manuela Niza, apontando para a falta de atratividade da carreira.

A próxima reunião não ficou agendada, mas o sindicato espera voltar a reunir-se com o secretário de Estado Adjunto do ministro da Presidência já em setembro.