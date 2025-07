Cinco bombeiros feridos após despiste de viatura na A3

Segundo a mesma fonte, a viatura dos bombeiros de Vila Nova de Tazem, em Gouveia, no distrito da Guarda, tombou na via, no sentido sul-norte.

Esta viatura deslocava-se para Ponte da Barca, no distrito de Viana do Castelo, para reforçar o dispositivo que se encontra a combater o fogo que lavra desde sábado à noite no Parque Nacional Peneda-Gerês, acrescentou.

A fonte da GNR revelou que os cinco bombeiros foram conduzidos ao hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Segundo a mesma fonte, a circulação na A3 “está cortada ao trânsito no sentido sul/norte, na zona do acidente”.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil referiu em comunicado que “as vítimas foram de imediato assistidas no local por equipas do INEM e dos bombeiros” e disse estar a “acompanhar a evolução da situação” de saúde dos cinco bombeiros feridos.

O fogo que deflagrou no sábado à noite no lugar de Parada, na freguesia do Lindoso, no Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), mobilizava, às 16:12, 378 operacionais, 120 viaturas e cinco meios aéreos.

Ainda no distrito de Viana do Castelo, um incêndio que deflagrou às 00:13, no lugar de Mangueiro, freguesia de Portela, concelho de Monção, mobilizava, à mesma hora, 74 operacionais e 24 viaturas.