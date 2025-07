Portugal arrecada 11 milhões de euros em novos contratos espaciais no primeiro trimestre

Os números constam do balanço de atividades dos primeiros seis meses do ano feito pela Agência Espacial Portuguesa, que destaca os novos contratos com a ESA assegurados pelas empresas LusoSpace e FHP para fornecer componentes para a missão LISA, a primeira destinada a observar ondas gravitacionais e com lançamento previsto na década de 2030.

Segundo a agência nacional, os contratos com estas duas empresas portuguesas, no valor total superior a seis milhões de euros, representam o "maior volume de financiamento" contratualizado entre a ESA e Portugal "para uma única missão" até à data.

O balanço realça, ainda, o aumento do universo empresarial português ligado ao espaço, que passa a totalizar 87 empresas com a criação de três novas companhias, duas delas subsidiárias de empresas estrangeiras que se instalaram na ilha açoriana de Santa Maria e que "vão trabalhar no desenvolvimento de tecnologias de produção em órbita e no segmento dos lançadores".

De acordo com a Agência Espacial Portuguesa, a participação de empresas nacionais nos programas da ESA atingiu 110 milhões de euros em contratos entre 2019 e 2025.

Portugal é Estado-membro da ESA desde 2000.

A par de empresas, o setor espacial português agrega 46 centros de investigação.