Candidatura do PS à Câmara de Ponta Delgada forma coligação com BE, PAN e Livre

Segundo o acordo celebrado na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, a coligação abrangerá as candidaturas à Câmara, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia.

As listas das candidaturas "serão construídas com base na representatividade e mérito, garantindo a aplicação da Lei da Paridade e a representatividade de todas as forças políticas envolvidas".

De acordo com o documento, a cabeça de lista da coligação à Câmara Municipal de Ponta Delgada será Isabel Rodrigues e o candidato à Assembleia Municipal Francisco Medeiros.

Na lista à Câmara, o PS ocupará os primeiros quatro lugares, o BE o quinto, o PAN o oitavo e o Livre o nono lugar.

Na sessão de assinatura do acordo de coligação Unidos por Ponta Delgada, a cabeça de lista, a socialista Isabel Rodrigues, disse tratar-se de "um pacto com as pessoas" e de "um compromisso político com os valores da justiça social, da transição ecológica, da participação democrática, da igualdade de oportunidades e do desenvolvimento sustentável".

"É um projeto que junta experiências, junta gerações, junta competências e junta propostas concretas. Junta a experiência e a força institucional do PS, junta a crítica construtiva e a visão transformadora do BE, junta a ética ambiental e o foco no bem-estar do PAN, e junta a inovação democrática e a coragem política do Livre", afirmou.

O líder do PS/Açores, Francisco César, disse aos jornalistas que a formalização da coligação é "um bom momento para Ponta Delgada, para os Açores e para a democracia açoriana", pois quatro partidos colocam de lado divergências e preocupam-se com o progresso do concelho.

O BE pretende "contribuir para uma mudança em Ponta Delgada", um concelho que é governado há mais de três décadas pelo PSD e com soluções que "não servem ao concelho", disse, por sua vez, o líder do bloco açoriano, António Lima.

Pedro Neves, porta-voz regional do PAN/Açores, considera que a coligação representa "uma união de competências" e dos pilares de cada partido.

Por sua vez, Ricardo Ribeiro, do grupo local do Livre, referiu que a "força" do partido estará na discussão do programa autárquico, onde entram assuntos como habitação e vida condigna para as pessoas.

Com a formalização da coligação que junta PS, BE, PAN e Livre, não se concretizam as candidaturas de Susana Medeiros (BE) e de Florbela Carmo (que foi aprovada na votação final da segunda ronda nas primárias abertas do partido para as eleições autárquicas deste ano).

Além de Isabel Rodrigues (Unidos por Ponta Delgada), são já conhecidas as candidaturas de Pedro Nascimento Cabral (PSD), Alexandra Cunha (IL), José Pacheco (Chega), Sónia Nicolau (Ponta Delgada para Todos) e Henrique Levy (CDU).

Nas autárquicas de 2021, o PSD assegurou a presidência da Câmara Municipal de Ponta Delgada com 48,76 % dos votos expressos, o que valeu cinco mandatos.

O PS assegurou 37,33% dos votos, sendo quatro os seus mandatos, tendo ainda concorrido o BE (2,74 %), a IL (2,71 %), o PAN (2,03 %), o Chega (1,92 %) e a CDU (1,19 %)

Ponta Delgada tem 24 freguesias distribuídas por 231,9 quilómetros quadrados e cerca de 67 mil habitantes, 28% da população açoriana.

O PSD presidiu quase sempre à Câmara de Ponta Delgada, com exceção do mandato 1989-1993, em que socialistas em coligação com o CDS-PP 'tiraram' a autarquia aos sociais-democratas.

As eleições autárquicas estão agendadas para 12 de outubro.