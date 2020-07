Sindicato acusa Governo dos Açores de “falhar compromisso” para com técnicos de saúde

Em comunicado enviado às redações, o Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde e das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica (STSS) denuncia “a falha no compromisso assumido pelo Governo Regional para encontrar soluções que vão ao encontro de uma maior equidade entre profissionais”, depois de a secretária regional da Saúde ter adiado a reunião com esta estrutura.

Os sindicalistas informam também que, “até ao momento, não foi remetida aos sindicatos qualquer informação ou proposta para negociar a transição dos TSDT [técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica] para a nova carreira, facto que as estruturas representativas do setor consideram de extrema gravidade”.

“Consideramos esta atitude inadmissível e preocupante, sobretudo depois de termos recebido, por parte do presidente do Governo Regional dos Açores, dr. Vasco Cordeiro, às portas da Assembleia Regional, no passado dia 08 de julho, o compromisso pessoal de que a nossa situação seria analisada com o respeito e seriedade devidos”, afirmou o vice-presidente desta estrutura sindical, Fernando Zorro, citado em nota de imprensa.

Para o dirigente, “os sucessivos adiamentos de reuniões e a inexistência de propostas pela Secretaria Regional da Saúde não são compatíveis com os propósitos de integração justa na nova carreira e salvaguarda dos interesses destes profissionais”.

Em causa está o descongelamento da carreira destes profissionais, independentemente no vínculo laboral, que querem transitar para a nova tabela salarial, “equiparada a outras carreiras da Administração Pública, com o mesmo nível habilitacional e profissional”, e ver “reestruturadas as carreiras em três categorias”.

Os profissionais “exigem ainda que todo o tempo de serviço e a avaliação de desempenho anterior ao processo de transição para a carreira especial dos TSDT releve para efeitos de progressão e alteração de posição remuneratória e a aplicação integral do acordo coletivo de trabalho”, publicado no Jornal Oficial em 11 de janeiro de 2019.

A reunião com a secretária regional da Saúde, Teresa Machado Luciano, que estava agendada para esta sexta-feira, está, agora, prevista para “05 e/ou 06 de agosto”, mas “ainda sem garantias por parte do Governo Regional de que estarão reunidas as condições para ser efetuada”, concretiza o sindicato.