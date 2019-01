Serrão Santos nomeado para eleição de melhor deputado do Parlamento Europeu

Ricardo Serrão Santos é um dos deputados nomeados para o prémio na categoria 'Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas', um galardão instituído pela publicação “The Parliament Magazine’s”. A nomeação para o prémio é feita por organizações não governamentais, técnicos e funcionários do Parlamento Europeu.

“É certo que não trabalho a pensar em prémios, mas mentiria se não dissesse que sinto orgulho nesta nomeação. Encaro, por isso, esta nomeação, ainda mais na fase final deste primeiro mandato, como o resultado do trabalho coerente e persistente que tenho vindo a desenvolver na defesa das melhores políticas para a Europa. É, aliás, na busca de convergências entre os interesses dos Açores de Portugal e da Europa que tenho trabalhado desde a primeira hora”, afirma Ricardo Serrão Santos, citado em nota de imprensa.





A lista do “MEP Awards” foi divulgada esta quarta-feira e o júri, constituído por seis personalidades de reconhecido mérito da publicação “The Parliament Magazine’s”, de organizações não governamentais e do Comité Económico e Social da União Europeia, decidirá em 18 de fevereiro o vencedor.





A cerimónia do “MEP Awards 2019” decorrerá no dia 20 de março em Bruxelas, no Concert Noble.