Secretaria de Estado das Pescas vai verificar contas das capturas de atum-voador

Segundo a federação, “a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos lançou, recentemente, um aviso no qual refere que a quota nacional de 1.994 toneladas destinadas à captura de atum-voador já atingiu os 80%”, mas “no início desta semana, o estado das capturas desta espécie, entre a Região Autónoma dos Açores e a Região Autónoma da Madeira, era cerca de 1.250 toneladas, correspondendo a uma percentagem de, aproximadamente, 63%”.

“Vamos verificar todos os procedimentos de todas as contas para naturalmente prosseguir a pesca dentro do limite que tínhamos estabelecido”, assegurou.

Num comunicado divulgado na quarta-feira, a Federação das Pescas dos Açores disse que o valor das capturas de atum-voador avançado pela Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) não coincidia com os dados das descargas em lota.

“Face ao alerta, estamos a verificar administrativamente todas as contas, porque parece haver razão no alerta lançado pela federação”, adiantou o secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, em declarações à agência Lusa.

O secretário de Estado das Pescas disse esta quinta-feira que vão ser verificadas as contas das capturas de atum-voador, na sequência de um alerta da Federação das Pescas dos Açores para uma alegada discrepância de dados.

