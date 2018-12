“São Silvestre eleva Ponta Delgada como cidade destino de prática desportiva”

O presidente da Câmara Municipal destacou esta terça-feira, a importância da corrida da São Silvestre para Ponta Delgada, prova que decorre no próximo sábado, dia 15 de dezembro, a partir das 19 horas.

“A São Silvestre é uma prova com tradição, briosa e mobilizadora que eleva Ponta Delgada como cidade destino de prática desportiva”, disse José Manuel Bolieiro na conferência de imprensa da 55.ª São Silvestre, que teve lugar esta terça-feira.





Na ocasião, José Manuel Bolieiro salientou que a "cidade ganha com a São Silvestre, dia em que são muitos aqueles que se deslocam ao centro histórico da cidade para acompanhar o evento desportivo, que conta com o apoio logístico e financeiro da Câmara Municipal de Ponta Delgada e contribui para a afirmação de Ponta Delgada como uma cidade “viva, ativa e saudável”.







Em termos organizativos, o presidente da autarquia reiterou que, este ano, o condicionamento de trânsito só se fará sentir uma hora antes da prova, o que garante a segurança e a organização da prova e vá, por outro lado, ao encontro daquilo que é o desejo dos comerciantes.







Organizada pela Associação de Atletismo de São Miguel, estão inscritos cerca de 1352 atletas, entre profissionais, amadores e adaptados., sendo que cerca de 150 atletas vêm de fora do arquipélago.







Ana Cabecinha é a embaixadora da São Silvestre de Ponta Delgada deste ano e a atleta vai estar durante a presente semana nas escolas para falar, entre outros assuntos, de alimentação saudável, e desporto, refere nota de imprensa.





O presidente da Associação de Atletismo de São Miguel, Miguel Machado, explicou que estão previstas três provas, nomeadamente, corrida (6,2 km), caminhada (4 km) e mini corrida (1,3 km). O percurso é o mesmo do ano passado, estando prevista a atribuição de medalha de participação a todos os que passarem a meta. Este ano, a prova conta com mais um escalão: Benjamins A e B.







O troféu, com o logótipo da corrida, é feito de gesso em base de basalto, com as Portas da Cidade, símbolo da cidade de Ponta Delgada.