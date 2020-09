São Roque do Pico associa-se à Semana Europeia do Desporto

A iniciativa da Comissão Europeia pretende promover o desporto e a atividade física em toda a Europa e junto de todos os cidadãos para que se mantenham ativos ao longo do ano.

No âmbito desta Semana Europeia do Desporto estão agendadas diversas atividades divididas por três dias.

Desta forma, sábado, dia 26 de setembro, decorrer, em Santo António, um trail run que pode ser disputado em família ou individualmente.

No domingo, partir das 15 horas, no Parque Florestal de Santa Luzia, em lugar uma prova de BTT, estando a caminhada denominada ‘Caminha pela tua Saúde’, agendada para o dia 29 de setembro (terça-feira) a partir das 20 horas, em simultâneo nas cinco freguesias do concelho.

Recorde-se que pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara Municipal de São Roque do Pico foi distinguida com o galardão ‘Município Amigo do Desporto’, que visa reconhecer a promoção de políticas públicas de fomento desportivo e a dinamização de programas de incentivo à atividade física, além dos apoios às equipas concelhias.