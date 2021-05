Santander lança 168 bolsas para o programa de aceleração digital da European Innovation Academy

Em comunicado, a instituição bancária refere que as bolsas são dirigidas a jovens das 21 universidades que mantêm convénios com o Santander, incluindo também 20 bolsas abertas a toda a comunidade académica portuguesa.





As inscrições estão abertas até 7 de junho e, para se candidatarem, os estudantes, dos 18 aos 28 anos, só têm de aceder à plataforma digital de bolsas do Santander Universidades.





Os estudantes empreendedores estarão sincronizados com os Estados Unidos da América, num programa dinâmico e em tempo real, entre as 16h00 e as 20h00.





Neste programa, em apenas 15 dias, os estudantes poderão transformar uma ideia numa startup. O objetivo deste curso é dar aos alunos uma experiência prática e da vida real, criando uma startup em cooperação com alunos de todo o mundo.





O curso conta com a presença de mais de 50 mentores e 500 estudantes oriundos das mais prestigiadas instituições do mundo inteiro e tornou-se num momento incontornável no panorama do empreendedorismo e inovação em Portugal.

O curso é dado num contexto de vida real, com os alunos a formarem equipas de cinco e a adquirirem as técnicas e o know-how para desenvolver as suas ideias de negócio desde a fase conceptual até ao mercado.