"Santa Casa do Nordeste vai votar saída da administração" é a manchete do Açoriano Oriental

A reunião da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia do Nordeste, marcada para o próximo dia 22 de fevereiro e onde os irmãos irão votar a destituição da Mesa Administrativa, após um caso recente de assédio sexual, está em destaque no Açoriano Oriental de sábado, 9 de abril de 2019.

O destaque fotográfico do jornal vai para o edifício 'Mirage' na Povoação, cuja venda já despertou o interesse de quatro empresários.



No desporto, o destaque vai para o Team Play/AutoAçoreana Racing que anunciou a extensão do seu projeto no Campeonato dos Açores de Ralis até à época de 2020 com o novo Citroën C3 R5.