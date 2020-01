Rui Rio venceu nos Açores com 58,7% dos votos (atualizada)

De acordo com os dados disponíveis na página do PSD, Luís Montenegro conseguiu, na Região, 25,6% da votação dos militantes açorianos com as quotas em dia e que foram votar ontem; e Miguel Pinto Luz teve 15,7% da totalidade dos votos nos Açores.

A nível nacional, Rui Rio, conseguiu 49,26% dos votos nas diretas, falhando a necessária maioria absoluta; por essa razão disputará no sábado a segunda volta com Luís Montenegro, inédita na história do partido.