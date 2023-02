Rui Jorge desconhece adversários da qualificação para Euro2025 de futebol sub-21

"Não conhecemos as equipas, não sabemos as dificuldades. Vamos pela primeira vez, pelo menos desde que cá estou, a dois locais que nunca fomos. Vamos fazer algumas viagens longas, mas vamos a esses países e tentar mostrar a qualidade dos nossos jogadores”, disse Rui Jorge, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O sorteio, realizado hoje em Nyon, colocou juntamente com Portugal no Grupo G da qualificação para o Europeu de 2025 as seleções da Croácia, da Grécia, da Bielorrússia, das Ilhas Faroé e de Andorra.

A equipa das ‘quinas’, três vezes finalista da competição, era cabeça de série no sorteio e vai rivalizar com a seleção croata, a única das adversárias que, tal como Portugal, vai disputar a fase final do próximo Europeu do escalão, na Geórgia e na Roménia, entre 21 de junho e 08 de julho.

As duas primeiras jornadas da qualificação, para o Europeu a realizar na Eslováquia, estão marcadas para março e junho, sendo que Portugal e Croácia só iniciam a ‘caminhada’ depois do Europeu de 2023.

A fase de apuramento, da qual continua excluída a Rússia, devido à invasão da Ucrânia, prolonga-se até outubro de 2024.

Qualificam-se para a fase final os vencedores de cada um dos agrupamentos, os três segundos com melhores resultados com os cinco primeiros e os vencedores dos ‘play-offs’ entre os outros seis segundos colocados, em embates a duas mãos, em novembro de 2024.

Portugal, finalista em 1994, 2015 e 2021, vai disputar este ano a fase final da competição pela 11.ª vez, frente à anfitriã Geórgia (21 junho), Países Baixos (24 junho) e Bélgica (27 junho), no Grupo A.