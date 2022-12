Rúben Amorim mantém projeto do Sporting e considera saída se acionarem cláusula

O treinador, que falava em conferência de imprensa após a goleada, por 6-0, na receção ao Farense, em jogo da primeira jornada do Grupo B da Taça da Liga em futebol, disse sentir, por um lado, uma grande responsabilidade pela renovação, e, por outro, ser um sinal de confiança por parte da direção do Sporting.

“Sendo uma renovação de três anos, não muda nada neste projeto”, começou por dizer.

Questionado sobre detalhes do contrato, Rúben Amorim não quis desvendá-los, contudo foi perentório em relação ao futuro: ou acionam a cláusula de rescisão ou o despedem.

“A renovação foi feita. São três anos. Sempre houve interesse de fora. Se tiver de sair é pela cláusula ou para casa. Acredito que podemos fazer melhor pelo clube. Gosto de estar cá. Estou aqui para a luta com todos os sportinguistas. Sei o que se poderá passar. Estou aqui com eles, gosto de estar cá. Os resultados é que ditam. Se aparecer alguém terá de pagar a cláusula. Só sairei pela cláusula ou despedido. E se for despedido garanto que não terão de pagar o contrato todo” afiançou.

O Sporting renovou o contrato do treinador Rúben Amorim, que levou o clube ao título nacional de futebol na época 2020/21, até 2026, anunciou na terça-feira o emblema ‘verde e branco’ em comunicado enviado à CMVM.

Numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a SAD ‘leonina’, liderada por Frederico Varandas, deu nota da renovação do vínculo “por mais duas épocas desportivas, ou seja, até 30 de junho de 2026”.

Amorim, de 37 anos, conquistou a I Liga em 2021, quebrando o ‘jejum’ de 19 anos dos ‘leões’, somando-lhe uma Supertaça Cândido de Oliveira e duas Taças da Liga.