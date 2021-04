Ricardo Rodrigues pede medidas urgentes

“Parece-me adequado que se fechem os cafés neste período. As entidades públicas estão todas de acordo - Governo, Câmara, delegado de saúde e Polícia. Esta estirpe é mais contagiosa. Em quatro dias ultrapassamos os 130 casos. Todas as medidas precisam de ser tomadas para hoje, não é para amanhã”, salientou o presidente do município, em declarações à RTP/Açores.



O autarca solicitou ao executivo regional para reforçar a vacinação na ilha de São Miguel.



“Precisamos de olhar para São Miguel como tendo um problema. Não é razoável que a percentagem de população vacinada seja menor em São Miguel. Temos de fazer um esforço para vacinar mais pessoas na ilha de São Miguel”, alerta o presidente da Câmara Municipal de Vila Franca do Campo.



Segundo os dados do relatório da Autoridade de Saúde Regional, ontem, foram diagnosticados 27 novos casos em Vila Franca do Campo, elevando para 132 o total de casos ativos.