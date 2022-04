Ricardo Araújo Pereira sublinha afluência e critica Rui Costa

“Estou confiante num dia importante para o Benfica. A fila dava a volta ao estádio, estive a conviver com muitos consócios, e estou confiante que o dia seja assim, com grande afluência, o que é sempre um sinal de vitalidade importante. E, que no fim do dia de hoje, toda a gente tenha marcado a sua posição, e isso fique registado”, disse o humorista.

Ricardo Araújo Pereira reiterou o seu apoio ao candidato da lista B, em oposição ao ex-futebolista Rui Costa, que era vice-presidente e esteve em exercício no cargo de presidente após a demissão de Luís Filipe Vieira.

“Há uma série de coisas que me parece que - é impossível negar - aconteceram por ação ou omissão de Rui Costa, e o meu voto é o resultado disso”, disse o humorista, considerando que o ex-futebolista patrocinou “uma estratégia de ziguezagues” a que “não quis, ou soube, impor-se”.

Em relação ao candidato que apoia, e às acusações de falta de experiência, Ricardo Araújo Pereira assinalou ser “muito raro” existir essa experiência nos presidentes anteriores, e é mais fácil para o presidente incumbente.

A finalizar, o humorista disse ainda estar curioso em relação à auditoria forense anunciada por Rui Costa, lembrando que os sócios chegam a este dia – menos de um ano após as últimas eleições - devido a “movimentações esquisitas”.

“Claro que estou curioso, uma das razões pelas quais estamos aqui é porque ouve movimentações esquisitas, nomeadamente no capital da SAD, que alguém operou e que outras pessoas não tiveram capacidade para notar. É importante que a auditoria averigue”, sublinhou.

As eleições do Benfica decorrem das 08:00 às 22:00, no Pavilhão n.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa, e em 24 casas do clube de norte a sul do país, sendo que os sócios residentes nos Açores, na Madeira ou no estrangeiro irão votar via ‘online’.