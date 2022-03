Ribeira Grande marca presença na BTL 2022

O vereador com os pelouros da Cultura, Juventude e Desporto, José António Garcia, marcou presença na abertura do evento, tendo inclusive entregue ao presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, produtos típicos do concelho, adianta nota de imprensa.



A nota refere ainda que o ponto alto do município da Ribeira Grande na BTL está agendado para a tarde de sexta-feira, 18 de março, a partir das15 horas, com uma apresentação do presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, Alexandre Gaudêncio, sobre os principais eventos para o ano em curso que vão ter lugar no concelho, com a atuação musical de um artista micaelense.



De seguida, irá decorrer um momento de distribuição de produtos da Ribeira Grande, denominado "Taste Azores".