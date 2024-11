Ribeira Grande foi o concelho do país com mais crimes contra a integridade física

Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, há mais dois concelhos dos Açores (Lagoa e Ponta Delgada) que surgem no top-10 a nível nacional quanto a este tipo de crime. Autarcas pedem mais policiamento, mas também maior atuação ao nível social, considerando que uma parte significativa das ofensas praticadas derivam do consumo de estupefacientes