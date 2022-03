Ribeira Grande distinguida com galardão “Município Amigo do Desporto”

De acordo com nota, a distinção atribuída na cerimónia que decorreu no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos e que contou com a presença do vereador do Desporto da autarquia, Filipe Jorge.





O prémio “Município Amigo do Desporto” é uma iniciativa da APOGESD – Associação Portuguesa de Gestão de Desporto. Instituído pela primeira vez em 2016, o programa constitui um grupo de boas práticas em relação ao modelo de intervenção dos municípios nas atividades físicas e desenvolvimento desportivo.





Visa distinguir, anualmente, os municípios que desenvolvem uma política de apoio ao desporto e as boas práticas de intervenção no âmbito municipal, bem como o contributo destas para o desenvolvimento desportivo.





O galardão assenta na análise da organização desportiva, instalações, eventos, programas, estratégias de sustentabilidade ecológica, desporto solidário, parcerias, realidade desportiva, legislação, marketing e inovação.