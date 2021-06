Ribeira Grande abre época balnear com segurança reforçada

“A Ribeira Grande dispõe, pela primeira vez, de quatro zonas balneares com bandeira azul e também investimos no reforço da segurança dos banhistas”, dando como exemplo a “aquisição de uma cadeira anfíbia para as piscinas municipais e a colocação de novos passadiços nas praias de Santa Bárbara (Ribeira Seca) e Moinhos (Porto Formoso)”, disse o autarca, citado em nota.





Através deste investimento “proporcionamos um melhor acesso às zonas balneares e ao mar a quem apresente dificuldades de locomoção”, frisou, Alexandre Gaudêncio, esclarecendo que “as cadeiras anfíbias disponíveis na praia de Santa Bárbara e nas piscinas municipais podem ser utilizadas de forma gratuita por pessoas com mobilidade reduzida”.





Devido às restrições provocadas pela pandemia, a autarquia optou por não abrir as piscinas municipais, permitindo apenas o acesso gratuito ao mar.





A bandeira azul também foi hasteada na zona balnear das Calhetas, na praia de Santa Bárbara e na praia dos Moinhos, espaços que contam com vigilância por parte das equipas de nadadores-salvadores entre as 11h00 e as 19h00, todos os dias da semana.





O mesmo se aplica à praia do Monte Verde. Na praia da Viola (Lomba da Maia), no porto de pescas da Maia e na zona balnear dos Frades, também na Maia, a vigilância é aos fins de semana e feriados.





Acompanhado pelo vereador Filipe Jorge e pelos presidentes das juntas de freguesia em cada zona balnear, Alexandre Gaudêncio reforçou que “a Ribeira Grande é um destino de férias e as nossas zonas balneares são seguras. O esforço desenvolvido nos últimos anos, ao nível da melhoria das infraestruturas físicas, mas sobretudo ao nível da segurança, têm colocado o nosso concelho no mapa, sendo muito procurado principalmente nesta altura do ano”.





O autarca destacou, que “também investimos nos equipamentos que estão ao serviço dos nadadores-salvadores que passam a dispor de rádios para comunicação entre eles, mota de água e uma moto 4×4 que também dará apoio à proteção civil municipal”.





A pensar na prontidão do socorro a situação mais urgentes, a Câmara Municipal da Ribeira Grande “equipou as zonas balneares de desfibrilhadores, tendo para o efeito os nadadores-salvadores recebido formação específica para trabalharem com aquele equipamento, caso seja necessário”.





À semelhança do ano passado, as zonas balneares mantêm a informação associada ao projeto ColorADD (informação para daltónicos) e praia acessível (reforçada com uma zona reservada para pessoas com mobilidade reduzida).