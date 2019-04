"Revendedores denunciam imposto encapotado no gás" é a manchete do Açoriano Oriental

As mais lidas

"Ponta Delgada quer mais oferta balnear" e "Santa Clara quer entrar no ano a ganhar ao Tondela" são outros destaques do jornal.

O destaque fotográfico do jornal vai para o engenheiro açoriano, Francisco Furtado, que coordenou um estudo realizado pelo Fórum Internacional do Transporte para a cidade de Helsínquia, na Finlândia.

A denúncia da Associação de Revendedores de que existe um imposto encapotado de três euros por garrafa de gás - que o Governo diz servir para garantir o preço igual em todas as ilhas - está em destaque no Açoriano Oriental de terça-feira, 1 de janeiro de 2019.

