Reunião entre primeiro-ministro e CGTP adiada para 21 de maio

A reunião, que se realiza a pedido da CGTP, foi, assim, reagendada para dia 21 de maio, na residência oficial, em São Bento, segundo comunicado divulgado.

No documento, a central sindical refere que o objetivo da reunião é apresentar as conclusões do XV Congresso da CGTP-IN, “onde se abordaram os problemas com que se confrontam os trabalhadores e as suas famílias, assim como as propostas com vista à sua superação”.

Durante o XV Congresso da CGTP-IN, foi eleito o seu novo secretário-geral, Tiago Oliveira, que substituiu Isabel Camarinha.