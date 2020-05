Regresso ao relvado pode acontecer ainda esta semana

A administração da SAD enviou, na última semana, ao Governo Regional dos Açores, um pedido de autorização para o regresso ao trabalho de campo, ao mesmo tempo que expôs o seu plano de retoma, indicando os procedimentos e medidas sanitárias a adotar durante este período.



A aprovação do regresso da equipa - a única das 18 da I Liga que ainda não está a trabalhar no relvado - deverá ser dado ainda hoje, pelo que o regresso aos treinos deverá acontecer a partir de sexta-feira.



No dia de amanhã os elementos da equipa técnica encarnada que estão a cumprir 14 dias de confinamento obrigatório numa unidade hoteleira de Ponta Delgada deverão ter autorização para sair. Contudo, esta permissão poderá ser adiada, por um dia, até que o resultado aos testes de despiste à Covid-19 sejam conhecidos. Assim sendo, João Henriques, Alberto Carvalho, Luís Morgado, José Serrão, Hugo Melo, o team manager Marco Santos e os guarda-redes Marco Pereira e André Ferreira poderão deixar a unidade hoteleira apenas na sexta-feira, dependendo do tempo que demorar o resultado da análise.



O plano de regresso aos treinos do Santa Clara pressupõe a utilização, em simultâneo, dos três relvados da Região (Estádio de São Miguel, Complexo Desportivo das Laranjeiras e Complexo Desportivo do Lajedo), com seis jogadores a trabalhar ao mesmo tempo durante 45 minutos, ou seja, um atleta por cada meio-campo.



Os treinos diários da equipa vão ter uma duração de quase quatro horas. Além disso, é intenção da SAD encarnada que cada elemento da equipa (jogadores e treinadores) se submetam a testes de despiste à Covid-19 e de imunidade antes do início dos treinos.